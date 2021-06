Concorso straordinario docenti, 32.000 posti per il ruolo da settembre 2021: le graduatorie. Aggiornato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Concorso straordinario docenti di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell8 luglio 2020: al di là delle polemiche i candidati che hanno superato la prova scritta e rientrano nel numero dei posti messi a bando per la classe di Concorso per la quale hanno partecipato, potranno avere il contratto di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021. A tanti spetta anche la retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020. Alcuni USR pubblicano anche l'elenco graduato, del quale fanno parte i docenti che hanno superato la prova ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021)di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell8 luglio 2020: al di là delle polemiche i candidati che hanno superato la prova scritta e rientrano nel numero deimessi a bando per la classe diper la quale hanno partecipato, potranno avere il contratto di assunzione a tempo indeterminato dal 1°. A tanti spetta anche la retrodatazione giuridica dal 1°2020. Alcuni USR pubblicano anche l'elenco graduato, del quale fanno parte iche hanno superato la prova ...

