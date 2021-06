Concorso Magistratura 2021, bando da 360 posti dopo l’estate (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 2021 è l’anno delle assunzioni al Ministero della Giustizia. Sono oltre 20.000 infatti le assunzioni previste dal PNRR per il Ministero della Giustizia, la maggior parte delle quali riguarderà l’Ufficio per il processo, con la previsione di 16.500 assunzioni a tempo determinato. A queste si aggiunge un nuovo Concorso Magistratura nel 2021 per 360 posti. L’annuncio viene dalla Ministra Cartabia, che nella tappa di Milano del suo tour delle Corti d’Appello d’Italia ha anche indicato il periodo in cui il bando dovrebbe arrivare, ovvero subito dopo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilè l’anno delle assunzioni al Ministero della Giustizia. Sono oltre 20.000 infatti le assunzioni previste dal PNRR per il Ministero della Giustizia, la maggior parte delle quali riguarderà l’Ufficio per il processo, con la previsione di 16.500 assunzioni a tempo determinato. A queste si aggiunge un nuovonelper 360. L’annuncio viene dalla Ministra Cartabia, che nella tappa di Milano del suo tour delle Corti d’Appello d’Italia ha anche indicato il periodo in cui ildovrebbe arrivare, ovvero subito...

Advertising

EdizioniSimone : Corte dei conti: concorso per 70 referendariNuovo bando di concorso per la magistratura contabile #simoneconcorsi… - sidevitacere : @BongolaBongola5 ?????? ti sono vicina. Io ho deciso di preparare il concorso in Magistratura e… sparatemi! - La_Sestina : #Cartabia: reclutamento per ufficio processo non significa dimenticare carenza magistrati e personale amministrativ… - clarissa_gmai : RT @Giordibiella: @vitalbaa @clarissa_gmai @ManuelTucci2 @fleinaudi Sto preparando il concorso in magistratura mentre svolgo la professione… - Giordibiella : @vitalbaa @clarissa_gmai @ManuelTucci2 @fleinaudi Sto preparando il concorso in magistratura mentre svolgo la profe… -