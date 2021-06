Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Rientrato l’ultimo militare (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Nella serata di ieri si è Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell’ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l’impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l’Afghanistan che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane” così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Nella serata di ieri si èlain. Con il rientro deluomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l’impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l’che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane” così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ...

Advertising

difesa_online : Conclusa ufficialmente la #missione italiana in #Afghanistan. #Rientro, in sicurezza, dell'ultimo militare del cont… - Radio1Rai : ??#Afghanistan Conclusa ufficialmente la missione italiana con il rientro, ieri sera, dell'ultimo uomo del contingen… - elenaricci1491 : Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logis… - forzearmatenews : Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logis… - andreavent3 : RT @GabrieleCarrer: .@guerini_lorenzo: “Con il rientro dell'ultimo militare Italiano, avvenuto nel rispetto della sicurezza del nostro cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusa ufficialmente Avengers: Endgame, i reaction video dei fan hanno commosso Ryan Reynolds Sono trascorsi più di due anni da quando la Saga dell'Infinito del MCU si è ufficialmente conclusa con l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame , evento culminante che i Marvel Studios hanno impiegato circa un decennio per costruire. Fin dall'inizio, il film è stato ...

Como Women la prima squadra lariana in ritiro precampionato a Marilleva in Trentino Como women giovedì 1 luglio Open day per le ragazze nate dal 2005 al 2015 ad Appiano Gentile Si è ufficialmente conclusa la stagione sportiva e l'attività del settore giovanile della Como Women che ...

Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan askanews Conclusa la missione in Afghanistan, rientra l’ultimo militare italiano ROMA (ITALPRESS) – “Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell’ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un ...

I militari italiani lasciano l'Afghanistan dopo 20 anni "Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo log ...

Sono trascorsi più di due anni da quando la Saga dell'Infinito del MCU si ècon l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame , evento culminante che i Marvel Studios hanno impiegato circa un decennio per costruire. Fin dall'inizio, il film è stato ...Como women giovedì 1 luglio Open day per le ragazze nate dal 2005 al 2015 ad Appiano Gentile Si èla stagione sportiva e l'attività del settore giovanile della Como Women che ...ROMA (ITALPRESS) – “Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell’ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un ..."Nella serata di ieri si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo log ...