Conclusa la missione in Afghanistan, rientra l'ultimo militare italiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nella serata di ieri si è Conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan. Con il rientro dell'ultimo uomo del contingente italiano, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l'impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l'Afghanistan che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nella serata di ieri si èufficialmente laitaliana in. Con il rientro dell'uomo del contingente, è terminato in totale sicurezza un imponente sforzo logistico e operativo condotto con puntualità e sicurezza dalle nostre Forze Armate. Non termina però l'impegno della comunità internazionale, Italia in primis, per l'che continuerà in altre forme, a partire dal rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e al sostegno alle istituzioni repubblicane afghane”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ...

Conclusa la missione in Afghanistan, rientra l'ultimo militare italiano - Sardiniapost.it SardiniaPost Conclusa la missione in Afghanistan, rientra l’ultimo militare italiano L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

