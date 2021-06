Con le consegne ridotte per luglio, le Regioni bloccano le prenotazioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente nuove prenotazioni per i vaccini anti-Covid e probabili rinvii di appuntamenti già presi. Lo fanno sapere dalla Puglia. Toscana, Lazio ed Emilia Romagna hanno i portali fermi per luglio, la Campania non convocherà altre persone il mese prossimo e l’Umbria si dedicherà solo alle seconde dosi. Anche la Lombardia rischia la crisi. Ma il problema è generale – scrive Repubblica. I timori legati al calo di consegne di Pfizer a luglio che le Regioni hanno manifestato alcuni giorni fa iniziano a diventare realtà. I presidenti hanno chiesto un incontro al commissario straordinario per l’emergenza, il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente nuoveper i vaccini anti-Covid e probabili rinvii di appuntamenti già presi. Lo fanno sapere dalla Puglia. Toscana, Lazio ed Emilia Romagna hanno i portali fermi per, la Campania non convocherà altre persone il mese prossimo e l’Umbria si dedicherà solo alle seconde dosi. Anche la Lombardia rischia la crisi. Ma il problema è generale – scrive Repubblica. I timori legati al calo didi Pfizer ache lehanno manifestato alcuni giorni fa iniziano a diventare realtà. I presidenti hanno chiesto un incontro al commissario straordinario per l’emergenza, il ...

