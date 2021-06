' Comedians' | il pugliese Vincenzo Zampa è nel cast del nuovo film di Salvatores

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comedians pugliese

La Gazzetta del Mezzogiorno

... più precisamente a Monopoli: Vincenzo Zampa, attore, è nel cast di '', l'ultimo film di ... Nel film ha avuto il privilegio di recitare in: 'Sono un uomo del sud che va al nord per ...Orgogliosi che il parco marinosia stato premiato come il meglio gestito del mondo, a pari ... che Gabriele Salvatores ha scelto per interpretare due malinconici improvvisatori in "", ...