“Come sono diventata femminista” | a Bergamo il dialogo con l’autrice Rosangela Pesenti

Nel suo romanzo d'esordio Rosangela Pesenti, insegnante di Letteratura e Storia e formatrice su temi riguardanti presenza e cittadinanza delle donne, racconta l'approdo al femminismo di "una ragazza di campagna". Cinquant'anni di vicende italiane, di conquiste e fallimenti con lo sguardo acuminato di chi le ha intensamente vissute. Il titolo del libro "Come sono diventata femminista" Manni Editore, è così esplicativo che sembra promettere un nutrito saggio di 237 pagine su un argomento tornato d'attualità negli ultimi anni. Ma dalle prime pagine, la scrittura ricca e l'espediente ...

