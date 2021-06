"Come per il figlio accusato". Concita De Gregorio, paragone estremo con il "caso-Conte": Grillo alla frutta, c'è l'indizio? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Concita De Gregorio, durante la puntata del 30 giugno di In Onda, paragona il videomessaggio di Beppe Grillo per Giuseppe Conte a quello registrato in difesa del figlio Ciro. "L'ultima volta che lo abbiamo visto in video - ha detto la conduttrice del programma di La7 a fianco di David Parenzo -, era un padre distrutto per un figlio accusato di stupro". La De Gregorio sembra dunque vedere nel garante del Movimento 5 Stelle la stessa disperazione: questa volta però nell'assistere alla frantumazione della propria creatura politica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021)De, durante la puntata del 30 giugno di In Onda, paragona il videomessaggio di Beppeper Giuseppea quello registrato in difesa delCiro. "L'ultima volta che lo abbiamo visto in video - ha detto la conduttrice del programma di La7 a fianco di David Parenzo -, era un padre distrutto per undi stupro". La Desembra dunque vedere nel garante del Movimento 5 Stelle la stessa disperazione: questa volta però nell'assisterefrantumazione della propria creatura politica. ...

