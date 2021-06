Come la Diaz e Cucchi | violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere | sospesi i 52 indagati La sinistra si scatena

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Leneldihanno sconvolto tutto il mondo della politica e non solo. Nei video diffusi da Domani si vedono diversi poliziotti pestare con calci e manganellate i detenuti all'interno del penitenziario. I 52scrive il Tempo, sono stati tuttial momento. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha già espresso "la più ferma condanna per la violenza e le umiliazioni inflitte ai detenuti, che non possono trovare né giustificazioni né scusanti". Intanto il caso anima ...

Magistratura democratica sottolinea"a luglio 2021 saranno venti gli anni trascorsi dai fatti del G8 di Genova e Nomie Bolzaneto evocano quella 'eclisse della democrazia' sulla quale ...Sono stati tutti sospesi i 52 indagati per le presunte violenze ai danni di detenuti nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere .