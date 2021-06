Colombia | manifestanti distruggono la statua di Cristoforo Colombo | video

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un gruppo dia Barranquilla ha abbattuto ladidurante una protesta contro il governo Duque. Il filmato mostra icolpire la scultura con un lancio di pietre, dipingendola con graffiti ( con le scritte "Per i mostri morti" e "Qui cadono gli assassini") e provocando anche il distacco della testa di. Il gruppo poi si è messo in marcia trascinando la testa dellaper tutta la città. Le proteste antigovernative vanno avanti ormai da mesi. Nelle ultime settimane hanno perso la vita almeno 60 persone. Guarda tutti ...

Advertising

repubblica : Manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo a Barranquilla - LaStampaTV : VIDEO | Colombia, manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo a Barranquilla - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo a Barranquilla - Bianca34874951 : RT @repubblica: Manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo a Barranquilla - ve10ve : RT @repubblica: Manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo a Barranquilla -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia manifestanti

Agenzia ANSA

Un gruppo dia Barranquilla ha abbattuto la statua di Cristoforo Colombo durante una marcia contro ... In queste settimane di tumulti, in, hanno perso la vita almeno 60 persone, ...Alle violenze contro ipartecipano anche paramilitari e privati . Un far west alla ... nel 2020, secondo l'Ondcp (l'ufficio statunitense per il controllo della droga), laha ...La Russia ha rilevato 21'042 casi di Covid-19 nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5'514'599. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. I morti nello stesso lasso di tempo sono st ...Sono saliti a 7 i cadaveri recuperati nelle acque fra Lampedusa e Lampione dove si è registrato, all'alba, il naufragio di un barcone carico di migranti. Ma ci sarebbero ancora – stando alle testimoni ...