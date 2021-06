Clima | innalzamento del mare irreversibile 267 mln di persone nel mondo a rischio inondazione

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Incrementi "continui e irreversibili" dell’aumento del livello delsono "fonte di preoccupazione" per le conseguenze sulle coste: «particolare attenzione riguarda il caso di Venezia». Qui è in...

Ipotizzando uno scenario con crescita zero della popolazione edel livello del mare di un metro, gli studiosi hanno valutato che entro il 2100, in 410 milioni di persone potrebbero ...Incrementi "continui e irreversibili" dell'aumento del livello del mare sono "fonte di preoccupazione" per le conseguenze sulle coste: "particolare attenzione riguarda il caso di Venezia". Qui è in ...L'ambiente alpino e i mari italiani sono gli osservati speciali nel monitoraggio fatto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa). L'analisi di due siti pilota regionali (Valle d'Aos ...Telmo Pievani e Mauro Varotto nel Viaggio nell’Italia dell’Antropocene immaginano come si trasformerà l’Italia ...