City Angels | a Milano il Premio Campione | protagonisti della XXÂ° edizione medici e infermieri

City Angels, a Milano il Premio Campione: protagonisti della XX° edizione medici e infermieri (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono infermieri, medici e volontari che si sono distinti per l'impegno e l'altruismo nei mesi della lotta al Covid i protagonisti della ventesima edizione del Premio Campione, promosso dai City Angels

Ultime Notizie dalla rete : City Angels City Angels, a Milano il Premio Campione: protagonisti della XX° edizione medici e infermieri ... medici e volontari che si sono distinti per l'impegno e l'altruismo nei mesi della lotta al Covid i protagonisti della ventesima edizione del Premio Campione , promosso dai City Angels e dal suo ...

City Angels, premiati i “Campioni” di bontà Radio Lombardia Premio Campione, le foto con l’Arcivescovo Questa mattina, nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria a Milano, cerimonia di consegna del Premio Campione, organizzato dai City Angels e giunto alla ventesima edizione, alla presenza del ...

City Angels, a Milano il Premio Campione: protagonisti della XX° edizione medici e infermieri L'Oscar della bontà è stato assegnato a dodici persone. Tra queste anche Alessia Bonari, infermiera di 23 anni simbolo della lotta al Covid ...

