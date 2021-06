Cinderella: il teaser trailer del film con Camila Cabello (Di mercoledì 30 giugno 2021) La cantante Camila Cabello è la protagonista di Cinderella e il teaser trailer regala le prime immagini tratte dal film. Cinderella è il film, in arrivo su Amazon Prime Video il 3 settembre, con cui Camila Cabello ccmpie il suo esordio come attrice e il teaser trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nel video si vede la giovane alle prese con sogni che sembrano irrealizzabili fino a quando incontra Fab G, che l'aiuta ad andare a un ballo prestigioso e incoraggia a credere nei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) La cantanteè la protagonista die ilregala le prime immagini tratte dalè il, in arrivo su Amazon Prime Video il 3 settembre, con cuiccmpie il suo esordio come attrice e ilregala le prime sequenze dell'atteso progetto. Nel video si vede la giovane alle prese con sogni che sembrano irrealizzabili fino a quando incontra Fab G, che l'aiuta ad andare a un ballo prestigioso e incoraggia a credere nei ...

Cinderella: primo trailer della Cenerentola live-action di Amazon Prime Video Camila Cabello è la nuova Cenerentola live-action nella fiaba musicale Cinderella in arrivo su Amazon Prime Video il 3 settembre 2021.

