Cina: ufficialmente debellata la malaria. Il commento dell'OMS

Grandi notizie arrivano dalla Cina: l'OMS annuncia la fine della malaria. Una delle malattie più letali debellata dopo oltre 70 anni L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) annuncia la notizia che ormai tutti speravano: la Cina è finalmente riuscita a debellare la malaria. I casi della malattia, che perdurava da oltre 70 anni, sono sempre stati un problema enorme per la sanità asiatica. Dagli anni quaranta il paese registrava oltre 30 mila casi all'anno. Fino al 2020 il numero dei casi registrati è andato via via diminuendo fino a non riscontrarne nessuno da circa quattro anni.

