Cina | PMI Manifattura giugno scende a 50 | 9 punti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – L’economia cinese si conferma in crescita a, anche se a un tasso inferiore rispetto al mese precedente. Lo confermano i dati dei PMI pubblicati oggi da Pechino. Tra i fattori che hanno contribuito all’indebolimento ci sono l’aumento dei costi delle materie prime, la carenza di semiconduttori e la recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 nella principale provincia del Guangdong. Secondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, il PMI composito si è indebolito a 52,9dai 54,2 del mese precedente, rimanendo comunque oltre la soglia chiave dei 50, dalla quale scatta l’espansione dell’attività. La ...

Advertising

PatriotaantiU : @matteosalvinimi Ha rovinato Italia e italiani quindi è un nemico del popolo italiano e delle PMI che ha fatto chiu… - InvezzPortal : Previsioni di prezzo del rame in vista dei PMI manifatturieri cinesi - - PaoloLuraschi : -Ua:ADP variazione occupazione non agricola giugno -Usa:report EIA inventari settimanali petrolio statunitense •Gio… - PaoloLuraschi : -Usa:report API inventari settimanali petrolio statunitense •Mercoledì 30 giugno -Giappone:preliminari produzione… - SBerritta : Lontano da Pechino il debito comincia a franare. L'allarme di S&P -

Ultime Notizie dalla rete : Cina PMI

Borsa Italiana

La discesa è stata determinata dal calo deldei servizi , passato a 53,5 punti dai 55,2 precedenti, e da quello delmanifatturiero , diminuito a 50,9 punti dai 51 precedenti, superando di ...Tra i dati macroeconomici attesi, dal Giappone la produzione industriale a maggio e la fiducia delle famiglie a giugno, dallal'indicecomposito Caixin a giugno, dalla Gran Bretagna il Pil ...Secondo quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, il Purchasing Managers' Index (Pmi) manifatturiero della Cina è sceso in giugno a 50,9 punti dai 51,0 punti di maggio (51,1 p ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 giu - A giugno l'attivita' manifatturiera in Cina ha registrato un leggero rallentamento a causa di interruzioni nelle catene di approvvigionamento e di un fo ...