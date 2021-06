Cina, oggi grande celebrazione per i 100 anni del PCC. Xi Jinping come Mao Zedong (Di giovedì 1 luglio 2021) Xi Jinping oggi terrà un discorso solenne in occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla fondazione del Partito comunista cinese, collocandosi così nella storia in una posizione preminente, pari probabilmente solo a quella del fondatore della Repubblica popolare cinese Mao Zedong. C'è grande attesa per le celebrazioni di oggi. Una Cina ormai seconda potenza economica mondiale e principale concorrente geopolitica della superpotenza statunitense, sugellerà il centenario della fondazione del partito-stato, che ha di fatto sostituito la burocrazia imperiale ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 luglio 2021) Xiterrà un discorso solenne in occasione delle celebrazioni dei centodalla fondazione del Partito comunista cinese, collocandosi così nella storia in una posizione preminente, pari probabilmente solo a quella del fondatore della Repubblica popolare cinese Mao. C'èattesa per le celebrazioni di. Unaormai seconda potenza economica mondiale e principale concorrente geopolitica della superpotenza statunitense, sugellerà il centenario della fondazione del partito-stato, che ha di fatto sostituito la burocrazia imperiale ...

Advertising

limesonline : ???? Oggi la legge sulla sicurezza nazionale di #HongKong compie un anno. @DibaoLimes la spiegava così ? - Sancho979 : @LordOfVenice @bon1z Eh oggi sì signora mia, è tutto fatto in Cina! - CGUZIXI : Oggi Diletta mi ha sentita sfuriare contro la Cina - germanshepard8 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 1 luglio 1921 viene fondato a Shangai il Partito comunista cinese, che oggi governa la Cina dopo varie… - KinmenQuemoy : RT @LauraHarth: Per molti anni il tema dei diritti umani in Cina era un tabù, come auspicato proprio da Pechino: “win-win” commerciale (che… -