Chiofalo e l’ex naufraga insieme | è ufficiale | nasce la coppia che non t’aspetti

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Francescoe Drusilla Gucci? Sui social sembra essere arrivata la conferma. A scatenare i fan è stata una Storia del “Lenticchio”, dove compare un beauty-case che secondo le voci apparterrebbe proprio alladella quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. LEGGI ANCHE => “Che bella notizia ho avuto oggi”: Francescotra il trono di Uomini e Donne e il GF Vip Ma non è tutto, perchéha poi deciso di essere ancora più preciso in merito a questa relazione. “Confermo il mio interesse per Drusilla”, ha detto ad Instanewsdi ...