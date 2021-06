Chiara Gualzetti: lo sfogo del padre Vincenzo, emigrato da Napoli all’Emilia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiara Gualzetti, suo padre ha diChiarato di aver lasciato Napoli proprio perché credeva di andare in un posto sicuro dove vivere con la sua famiglia. Chiara Gualzetti, il dolore profondo di suo padre Vincenzo, adesso non ha più un futuro (Foto dal web)Adesso non gli rimane più nulla, la ragazza non ha più un futuro e anche lui a sua volta non sa che fare della sua vita. La ragazza è stata uccisa prima di aver potuto compiere 16 anni, proprio ad un mese dal suo compleanno. Un suo coetaneo l’ha accoltellata nei pressi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021), suoha dito di aver lasciatoproprio perché credeva di andare in un posto sicuro dove vivere con la sua famiglia., il dolore profondo di suo, adesso non ha più un futuro (Foto dal web)Adesso non gli rimane più nulla, la ragazza non ha più un futuro e anche lui a sua volta non sa che fare della sua vita. La ragazza è stata uccisa prima di aver potuto compiere 16 anni, proprio ad un mese dal suo compleanno. Un suo coetaneo l’ha accoltellata nei pressi ...

