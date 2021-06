Chiara Gualzetti, l'assassino davanti al giudice. Il legale della famiglia: "Atto di disumana violenza" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il tribunale dei minorenni decide sul carcere. Stasera fiaccolata in ricordo della ragazza uccisa dall'amico, domani l'autopsia Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il tribunale dei minorenni decide sul carcere. Stasera fiaccolata in ricordoragazza uccisa dall'amico, domani l'autopsia

