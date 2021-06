Chiara Gualzetti, il killer della 16enne ha agito in modo “disumano, quasi bestiale”: le parole dell’avvocato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta in carcere l’amico di Chiara Gualzetti che ha confessato il suo omicidio. La 16enne è stata ritrovata morta con diverse ferite da taglio e altre lesioni vicino nel parco dell’abbazia di Monteveglio (Bologna) e nei giorni scorsi il giovane era diventato il principale sospettato. Emergono nuovi dettagli sulla brutalità dell’omicidio, riferiti dall’avvocato della famiglia Gualzetti. Chiara Gualzetti, l’assassino della 16enne di Bologna resta in carcere Domenica scorsa è stato ritrovato il corpo di una 16enne, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta in carcere l’amico diche ha confessato il suo omicidio. Laè stata ritrovata morta con diverse ferite da taglio e altre lesioni vicino nel parco dell’abbazia di Monteveglio (Bologna) e nei giorni scorsi il giovane era diventato il principale sospettato. Emergono nuovi dettagli sulla brutalità dell’omicidio, riferiti dall’avvocatofamiglia, l’assassinodi Bologna resta in carcere Domenica scorsa è stato ritrovato il corpo di una, ...

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - FiorellaMannoia : Non so più che cosa dire. Bologna, Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta: fermato un minorenne italiano che con… - Corriere : Chiara, l'ultimo video: cammina con l’amico 16enne, suo presunto assassino - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Io mi affido alla giustizia, io ho fede nella giustizia, io voglio giustizia per mia figlia'. Parole di Giusi, la madre di… - massidanu : #chilhavisto Chiara Gualzetti?????? Anche i sedicenni adesso -