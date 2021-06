Chiara Gualzetti, chi è l’assassino: parla il suo legale (Di mercoledì 30 giugno 2021) parla l’assassino della 16enne Chiara Gualzetti: “Mi dispiace, sono confuso”. In casa sono stati ritrovati indumenti sporchi di sangue e il cellulare della ragazza. l’assassino di Chiara Gualzetti parla tramite il suo legale, Tanja Fonzari, e definisce il suo stato d’animo “molto confuso”. In casa del ragazzo sono stati trovati un coltello da cucina ripulito, degli indumenti sporchi di sangue ed il cellulare di Chiara. Tutti le prove sono al vaglio dagli inquirenti che stanno seguendo sul caso. L’avvocato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021)della 16enne: “Mi dispiace, sono confuso”. In casa sono stati ritrovati indumenti sporchi di sangue e il cellulare della ragazza.ditramite il suo, Tanja Fonzari, e definisce il suo stato d’animo “molto confuso”. In casa del ragazzo sono stati trovati un coltello da cucina ripulito, degli indumenti sporchi di sangue ed il cellulare di. Tutti le prove sono al vaglio dagli inquirenti che stanno seguendo sul caso. L’avvocato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Nutizieri : Omicidio Chiara Gualzetti, il papà: 'Sarà una battaglia, voglio giustizia per lei' - Nutizieri : Delitto Gualzetti, lo psicologo: 'Va riconfermato il senso di comunità. Importanti i momenti come la fiaccolata'… - saponetta15 : CHIARA VOLEVA STARE CON ME, MA ERO STUFO E L’HO UCCISA. ERO POSSEDUTO COME LUCIFER DELLA SERIE DI NETFLIX” – LA FOL… - MarcoRomano1982 : RT @Corriere: Chiara, uccisa a 15 anni a coltellate da un coetaneo. Il padre ha trovato minacce nella... -