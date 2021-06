Chiara Ferragni | sorpasso di Khaby Lame | ecco come sta reagendo l’influencer

Advertising

vogue_italia : Le nuove micro bag @Dior? Così piccole da stare in una mano ???? - Agenzia_Ansa : VIDEO | Con 24 milioni di follower su Instagram supera anche Chiara Ferragni, ferma a 23,9. Khaby Lame, giovane tik… - luca_tessitore : Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è l'italiano più seguito al mondo su Instagram, 'ma non ho la cittadinanza'… - accicappa : @antipaticq diventiamolo, chiara ferragni 2.0 - Gazzettino : #chiara ferragni superata da #khaby lame su #instagram: ecco come ha reagito la regina dei social -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Sky Tg24

Rispetto ac'è una sostanziosa differenza in quanto a post: l'influencer ha pubblicato circa 15mila tra foto e video, Khaby essendo un 'neonato' prodigio ne ha postati 'solo' 114. Un ...Una tenera foto di Vittoria Luciacon il primo costume ha scatenato i commenti dei fan: la reazione di mammaAttiva come non mai sui social network,sta passando qualche giorno di relax a Forte dei Marmi insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Papà Fedez si trova invece in Salento, per la precisione a Otranto, in occasione della ...In questi giorni, abbiamo assistito ad un evento più unico che raro su Instagram. Nello specifico, il tiktoker Khaby Lame ha superato in termini di In molti hanno notato la strategia messa in atto dal ...Gel Polish Noon by Fedez è la nuova linea di smalti semipermanenti realizzati dal rapper in collaborazione con Layla Cosmetics Intuitivo e di successo Fedez è un’artista completo e molto amato dal pub ...