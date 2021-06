Chiara Ferragni, la prima foto di Vittoria in costume: ai fan non sfugge l’incredibile somiglianza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Durante una breve vacanza in compagnia dei figli Vittoria e Leone, Chiara Ferragni ha voluto deliziare i suoi follower con una serie di foto. Tra i tanti scatti condivisi sui social, uno con protagonista la piccola Vittoria ha scatenato i commenti degli utenti. l’incredibile somiglianza – Mentre Fedez è in Salento, impegnato con il Battiti Live, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Durante una breve vacanza in compagnia dei figlie Leone,ha voluto deliziare i suoi follower con una serie di. Tra i tanti scatti condivisi sui social, uno con protagonista la piccolaha scatenato i commenti degli utenti.– Mentre Fedez è in Salento, impegnato con il Battiti Live, L'articolo

Advertising

donasorry : C'è gente che in vacanza posta foto minuto per minuto per farti vedere tutto ciò che fa??????? Ma chi si credono di essere Chiara Ferragni? - candele26 : RT @Claudiaitalian: Girovagando per Milano mi sono resa conto che praticamente Milano è stata conquistata per metà da Marco Mengoni e per m… - Miriam28148673 : RT @SherryDarling_: @hereismana_ è vero a volte alcune interpretano ragazze povere che però hanno l'armadio di chiara ferragni - marino_0208 : RT @SherryDarling_: @hereismana_ è vero a volte alcune interpretano ragazze povere che però hanno l'armadio di chiara ferragni - SherryDarling_ : @hereismana_ è vero a volte alcune interpretano ragazze povere che però hanno l'armadio di chiara ferragni -