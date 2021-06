Chi sono Valentina e Tommaso, la coppia di Temptation Island 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Valentina e Tommaso. Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i concorrenti (coppie) dici, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma conda novembre 2019. Lavora come hostess., 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. “Ho deciso io di iscriverci aperché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. ...

