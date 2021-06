Chi pubblica inchieste in Russia, finisce male. Il caso “Proekt” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Perché gli inquirenti perquisiscono i giornalisti. Oggi, 29 giugno, la mattina presto, sono stati perquisiti tre dei nostri colleghi di Proekt: il nostro editor in chief, Roman Badanin e i giornalisti Mikhail Rubin e Maria Zholobova. I loro telefoni e computer sono stati sequestrati. Consideriamo queste azioni un tentativo di censurare e fare pressione contro i colleghi e chiediamo che finiscano le azioni contro i giornalisti di Proekt”. Questo il commento postato sul canale Telegram del portale informativo russo Proekt, che stava per pubblicare un’inchiesta sugli immobili del ministro dell’Interno russo, Vladimir ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Perché gli inquirenti perquisiscono i giornalisti. Oggi, 29 giugno, la mattina presto, sono stati perquisiti tre dei nostri colleghi di: il nostro editor in chief, Roman Badanin e i giornalisti Mikhail Rubin e Maria Zholobova. I loro telefoni e computer sono stati sequestrati. Consideriamo queste azioni un tentativo di censurare e fare pressione contro i colleghi e chiediamo che finiscano le azioni contro i giornalisti di”. Questo il commento postato sul canale Telegram del portale informativo russo, che stava perre un’inchiesta sugli immobili del ministro dell’Interno russo, Vladimir ...

