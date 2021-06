"Che cosa penso dei giovani che si suicidano". Antonello Venditti, una drammatica e terrificante confessione privata (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Ho rischiato il suicidio molte volte". Antonello Venditti, il cantante che ha cantato più generazioni di studenti e ragazzini con la sua Notte prima degli esami è stato "un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni". Intervistato da Carlo Massarini sulla Stampa, il 72enne grande cantautore romano ha confessato le sue più intime fragilità: "Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore, anche se a volte, prendi Marta, mi nascondevo dietro a un altro nome. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Ho rischiato il suicidio molte volte"., il cantante che ha cantato più generazioni di studenti e ragazzini con la sua Notte prima degli esami è stato "un adolescente molto solo, bullizzato fino a 16 anni". Intervistato da Carlo Massarini sulla Stampa, il 72enne grande cantautore romano ha confessato le sue più intime fragilità: "Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato il suicidio molte volte. Le canzoni sono nate da quel dolore, anche se a volte, prendi Marta, mi nascondevo dietro a un altro nome. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una certa sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria hanno un accordo: cosa prevede e da quando parte ... cosa prevede l'accordo per la vaccinazione in vacanza Dal 1 di luglio entra in vigore l'accordo di reciprocità vaccinale tra Piemonte e Liguria: questo consentirà ai cittadini piemontesi che si ...

I borghi del vino, piccole perle tutte da scoprire Tra le colline dell'astigiano, Patrimonio dell'Umanità Unesco , ci sono alcuni borghi deliziosi, piccole perle una diversa dall'altra, ma che hanno una cosa in comune: il vino. Il territorio in cui sono sorti è uno spettacolo per gli occhi: una fitta rete di vigneti si staglia verso le sommità collinari, creando straordinarie geometrie ...

Che cosa vuol dire «inginocchiarsi» tra (anti)razzismo e (anti)conformismo Avvenire Il red carpet dei BET Awards 2021 ©2021 Viacom International Inc. All Rights Reserved. MTV and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

Nessuno dei pianeti che conosciamo è capace di sostenere la vita: ecco perché In un nuovo studio condotto da un team di astronomi dell'Università di Napoli, gli esperti hanno analizzato i pianeti trovati fino ad adesso.

