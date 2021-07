Che cosa ha deciso il governo su cashback, lavoro e fisco (Di giovedì 1 luglio 2021) Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Ecco che cosa ha deciso il consiglio dei ministri Che cosa è stato approvato nel consiglio dei ministri del 30 giugno 2021: DECRETO lavoro E IMPRESE Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Ecco chehail consiglio dei ministri Cheè stato approvato nel consiglio dei ministri del 30 giugno 2021: DECRETOE IMPRESE Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del ...

