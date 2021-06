Centrodestra | Meloni “No al partito unico | dibattito fuori tema”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non sono favorevole all'ipotesi di. L'identità dei partiti diè un valore e questa identità ci porta oggi ad avere la maggioranza e il consenso dei cittadini, pur continuare a credere nell'unita del. Noi dobbiamo stare insieme perchè la pensiamo in maniera molto simile ma con sfumature diverse. Non credo sarebbe un vantaggio per nessuno un, abbiamo tentato in passato e non mi pare che andò benissimo”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, nel corso della conferenza stampa di ...