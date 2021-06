CDP Venture Capital investe nel Fondo UV T-Growth (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – CDP Venture Capital SGR annuncia un investimento del valore di 31,5 milioni di euro in UV T- Growth, Fondo di Venture Capital italiano gestito da United Ventures SGR, focalizzato su aziende hi-tech in fase avanzata di sviluppo, che aspirano ad una espansione anche internazionale. L’investimento di CDP avviene attraverso il Fondo di Fondi (FoF) VenturItaly ed il Fondo di Co-Investimento MiSE, che presentano una dotazione attuale di 315 milioni di euro. UV T- Growth annovera in qualità di “cornerstone ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – CDPSGR annuncia un investimento del valore di 31,5 milioni di euro in UV T-diitaliano gestito da Uniteds SGR, focalizzato su aziende hi-tech in fase avanzata di sviluppo, che aspirano ad una espansione anche internazionale. L’investimento di CDP avviene attraverso ildi Fondi (FoF) VenturItaly ed ildi Co-Investimento MiSE, che presentano una dotazione attuale di 315 milioni di euro. UV T-annovera in qualità di “cornerstone ...

Advertising

cybersec_feeds : RT @fpav: Progetto interessantissimo per u super acceleratore #cyber! #cybersecurity Startup Wise Guys with CDP Venture Capital SGR - Fon… - CyberSecurityN8 : RT @fpav: Progetto interessantissimo per u super acceleratore #cyber! #cybersecurity Startup Wise Guys with CDP Venture Capital SGR - Fon… - CyberSecHub0 : RT @fpav: Progetto interessantissimo per u super acceleratore #cyber! #cybersecurity Startup Wise Guys with CDP Venture Capital SGR - Fon… - fpav : Progetto interessantissimo per u super acceleratore #cyber! #cybersecurity Startup Wise Guys with CDP Venture Cap… - FABsussidiario : Cdp Venture Capital lancia l’acceleratore per le startup del cybertech a Cosenza -