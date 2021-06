Catania, finti crediti tributari: sequestrati beni per 7,5 mln euro (Di mercoledì 30 giugno 2021) commenta La guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per 7,5 milioni di euro al commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) commenta La guardia di finanza diha sequestratoper 7,5 milioni dial commercialista Antonio Paladino, presidente dell'associazione Confimed Italia, e Massimiliano Longo, dello ...

