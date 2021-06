Casoria: solo pochi cittadini all’incontro per ricordare le vittime innocenti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proprio di fronte a dove fu ucciso suo marito Andrea Nollino, in largo San Mauro a Casoria, Antonia insieme ad altri familiari di vittime innocenti della camorra, ha partecipato ieri come ogni anno all’incontro organizzato dal’associazione Libera. solo uno sparuto numero di persone ha infatti partecipato all’evento, nonostante per la maggior parte delle vittime si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proprio di fronte a dove fu ucciso suo marito Andrea Nollino, in largo San Mauro a, Antonia insieme ad altri familiari didella camorra, ha partecipato ieri come ogni annoorganizzato dal’associazione Libera.uno sparuto numero di persone ha infatti partecipato all’evento, nonostante per la maggior parte dellesi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

