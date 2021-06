Cashback e Super Cashback arriva la sospensione. Ritardi nei pagamenti: slitta tutto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cashback sospeso, l’operazione lanciata dal Conte-bis per incentivare gli acquisti utilizzando il pos, è arrivata alla fine del suo percorso anche se non si può propriamente parlare di fine. Sempre in merito all’operazione, stando a quanto trapelato, ci sarebbero anche dei Ritardi nei pagamenti e nei rimborsi. Cashback e Super Cashback sospesi Le operazioni Cashback e Super Cashback sono state sospese, questo è quanto emerso dallo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)sospeso, l’operazione lanciata dal Conte-bis per incentivare gli acquisti utilizzando il pos, èta alla fine del suo percorso anche se non si può propriamente parlare di fine. Sempre in merito all’operazione, stando a quanto trapelato, ci sarebbero anche deineie nei rimborsi.sospesi Le operazionisono state sospese, questo è quanto emerso dallo ...

