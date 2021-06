Casali del Manco (CS). Ente Locale e Associazione Culturale ‘Terra Bruzia’ impegnati in una riuscita riflessione su: “Bullismo e Cyberbullismo”. (Di mercoledì 30 giugno 2021) “ Il Bullismo è Terribile “! Robert CARLYLE – Attore e Regista scozzese. “ Occorre lavorare, nell’ottica collegiale, per costituire un Osservatorio su Bullismo, CyberBullismo e Cybersecurity,non solo come ‘Centrale di Ascolto’ ma quale Organismo capace di costantemEnte monitorare e studiare Fenomeni interdipendenti”! La proposta è stata avanzata, nel corso dei lavori, dall’Associazione Culturale ‘Terra Bruzia’, con sede a Casali del Manco(CS). Sodalizio, questo, sorto nel ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 giugno 2021) “ Ilè Terribile “! Robert CARLYLE – Attore e Regista scozzese. “ Occorre lavorare, nell’ottica collegiale, per costituire un Osservatorio su, Cybere Cybersecurity,non solo come ‘Centrale di Ascolto’ ma quale Organismo capace di costantemmonitorare e studiare Fenomeni interdipendenti”! La proposta è stata avanzata, nel corso dei lavori, dall’, con sede adel(CS). Sodalizio, questo, sorto nel ...

