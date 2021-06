Cartabia | «Tradita la Costituzione | voglio verificare ogni passaggio»

Advertising

TgLa7 : Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa - Tg1Rai : La vicenda delle violenze sui detenuti nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere. Interviene il ministro della Giustizi… - repubblica : ?? Carcere di Santa Maria Capua Vetere, la ministra Cartabia: 'Tradita la Costituzione. Ferma condanna delle violenz… - megafonomagico : RT @HuffPostItalia: 'Tradita la Costituzione': Cartabia sospende i 52 agenti indagati a S. M. Capua Vetere - ____QueenCy____ : RT @TgLa7: Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia Tradita

ANSA Nuova Europa

annuncia anche una nutrita serie di provvedimenti per evitare che fatti simili possano accadere ancora. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 /mese per 3 mesi poi 9,99 Attiva Ora ...Ora che pare chiaro che la legalità in quelle ore non è stata ripristinata ma semmai sospesa, la ministradice che quelle violenze e quelle umiliazioni 'non possono trovare né ...E questo a tutela anche delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, che sono i primi ad essere sconcertati dai fatti accaduti” Ma l’urgenza di un’azione efficace per far venire a galla epi ...'Oltre quegli alti muri di cinta delle carceri - ha concluso Cartabia - c'è un pezzo della nostra Repubblica, dove la persona è persona, e dove i diritti costituzionali non possono essere calpestati.