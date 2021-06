Cartabia | avvocati e magistrati | evitate muri sulle riforme

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Serve una seria assunzione di responsabilità, non prevalgano interessi di categoria», dice la ministra. Ma sul ddl civile le distanze sono ampie Altre volte Martaha fronteggiato la controparte con l’abilità del politico. Ma ieri a Milano, tappa d’esordio del suo “Viaggio nella giustizia”, non si è trovata di fronte i partiti, come nei vertici che hanno rivelato la sua forza diplomatica. Nel Palazzo di giustizia e nell’aula magna dell’università Statale,ha parlato ai protagonisti del processo,, e all’accademia. E per paradosso, è sembrata più consapevole di un possibile ...