Carolina Marconi inizia a perdere peso e capelli ma fa di tutto per essere forte

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Con l’inizio della chemioterapiaaveva promesso che sarebbe statae che avrebbe fatto il possibile per non buttarsi giù e affrontareanche con l’aiuto della famiglia. Accanto a lei ci sono anche tutti i follower che continuano a sostenerla, sopratadesso che sono arrivati gli effetti collaterali.aveva già tagliato i suoi lunghi, bellissima con il caschetto però sapeva che presto sarebbero caduti. E’ sempre bellissima e lo sarà sempre, anche con tutti le conseguenze della chemio. Userà magari le ...

, ex bellissima protagonista della quarta edizione del Grande Fratello dal fisico mozzafiato, ha aggiornato i suoi fan delle sue condizioni di salute. La ragazza si è ammalata di ...Leggi anche >, iniziato il secondo ciclo di cure 'Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta per gli effetti collaterali che ...Carolina Marconi sta affrontando la chemio, si fa forza e cerca di essere sempre allegra anche con i primi effetti collaterali ...La bellissima Carolina Marconi è pronta per affrontare il suo secondo ciclo di chemio, dopo la scoperta di un tumore al seno. Con tenacia e determinazione, la modella venezuelana ringrazia i suoi foll ...