(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - A dieci anni dal lancio di 'Grazie di cuore, mamma', la campagna globale che ha raccontato le storie degli atleti e delle loro incredibili mamme, Procter&Gamble torna a fare il tifo per i Giochi Olimpici e Paralimpici con 'La tua bontà è la tua grandezza', iniziativa che celebra gli atleti non solo nella loro dimensione sportiva, ma anche e soprattutto in quella umana, nel nome della solidarietà e dell'inclusione. A meno di un mese dal grande appuntamento di, P&Gha svelato la sua: la pluripremiata campionessa paralimpica di nuoto, ...

Advertising

TV7Benevento : Carlotta Gilli nuova ambassador P&G Italia per Tokyo 2020... - cittAgora : Nominati 12 Ambasciatori di #Torino nel mondo: Raffaele Guariniello, Luca Mercalli, Alessandro Barbero, Carlotta Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Gilli

Adnkronos

È questo l'identikit di Caterina, ala classe 2002, il nuovo rinforzo per la stagione 2021 - ... Agnieszka Kaczmarczyk eGianolla. Alta 1,81, la cestista di Ferrara ha mosso i primi passi ...... Giulia Gatto Monticone , per aver portato nel mondo il tennis femminile, partendo da Torino e raggiungendo significativi risultati a livello internazionale,, per aver conseguito ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - A dieci anni dal lancio di 'Grazie di cuore, mamma', la campagna globale che ha raccontato le storie degli atleti e delle ...Nuovo innesto per il team di A1: l’ala ferrarese, classe 2002, ha già diversi campionati di vertice alle spalle ...