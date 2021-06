Carige | cartolarizzazione di portafoglio crediti ESG per 383 milioni

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Bancaha concluso la strutturazione ed emissione di un’operazione didi undidi elevato standing (assistiti da garanzia MCC), tali da poter rientrare nelle definizioni ESG (Environment, Social and Corporate Governance), così come certificato dal terzo verificatore ISS. Alla base dell’operazione, sottolinea la banca ligure, c’è “l’intensa opera di supporto all’economia dei territori nei quali opera la Banca, realizzata attraverso la delibera di oltre 2,8 miliardi di euro di finanziamenti concessi nell’ambito delle misure promosse dal Governo per sostenere ...

