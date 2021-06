Carceri | Cartabia “Le violenze oltraggio a dignità persona e divisa”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Un’offesa e unalladelladei detenuti e anche a quellache ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere». Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la ministra della Giustizia, Marta, parla di «un tradimento della Costituzione: l’art.27 esplicitamente richiama ...

"Oltre quegli alti muri di cinta delle- avverte la Ministra- c'è un pezzo della nostra Repubblica, dove la persona è persona, e dove i diritti costituzionali non possono essere ......il provveditore regionale alleAntonio Fullone, sono stati raggiunti dalla misura della sospensione dal lavoro. Per gli arrestati inizieranno presto gli interrogatori di garanzia....ROMA (ITALPRESS) – «Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il diffi ...Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la Ministra della Giustizia parla di ...