Carceri | Cartabia “Le violenze oltraggio a dignità persona e divisa”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Un'offesa e unalladelladei detenuti e anche a quellache ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere». Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la ministra della Giustizia, Marta, parla di «un tradimento della Costituzione: l'art.27 esplicitamente richiama ...

'Più volte ho visitato le, trovando e denunciando situazioni di sovraffollamento e di ... come ha già indicato nelle sue linee programmatiche la Ministra. Il ricorso alla giustizia ...... specie dopo quest'ultimo difficilissimo anno, vissuto negli istituti penitenziari con un altissimo livello di tensione"."Oltre quegli alti muri di cinta delle- avverte la Ministra-...I dem si dicono "profondamente indignati" per le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza: "Sono inaccettabili e vergognose in un Paese civile". Letta: "Abusi intollerabili". Fiano: "Sono ...ROMA (ITALPRESS) – «Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il diffi ...