Carcere Santa Maria Capua Vetere | video mostra le violenze Picchiato anche detenuto in carrozzina

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In ginocchio con le mani dietro la testa e la faccia rivolta al muro. Poi le manganellate e i calci,ad un uomo in carrozzella. Sono le umiliazioni e leimpresse neidel...

...la vicenda 'Siamo profondamente indignati per le notizie che stanno emergendo sulle violenze degli agenti della polizia penitenziaria perpetrate nei confronti dei detenuti deldiMaria ...Sono le umiliazioni e le violenze impresse nei video deldiMaria Capua Vetere e che hanno per protagonisti alcuni agenti di polizia penitenziaria, ora indagati dalla Procura, per le ...Dopo oltre un anno ha ancora paura e rivive quelle scene di «violenza assurda», come se fossero accadute poche ore fa: «mi hanno ucciso di mazzate, dal ...I pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno scosso l'opinione pubblica. Le immagini dei detenuti costretti in ginocchio e presi a calci, a ...