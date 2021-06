Caos M5s | gli iscritti possono votare su Rousseau? Grillo poteva indire il voto? Tutte le risposte e qualche dubbio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Io dico, tu fai», così diceva il maestro Miyagi al giovane Daniel LaRusso poco prima della famosa citazione «Dai la cera, togli la cera». Parafrasando con un «Dai a, togli a», nella realtà del Movimento 5 Stelle non troviamo un saggio maestro, vista la gestione emotiva e disastrosa sul caso del figlio Ciro, ma un guru Beppeche da un momento all’altro spiazza tutti imponendo un ritorno alnella piattaforma gestita da Davide Casaleggio. Il problema, per i sostenitori di Giuseppe Conte e antagonisti al figlio di Gianroberto, è che lo impone lo Statuto. Dal sito ufficiale del Movimento 5 ...

Tornando sulin casa, ha ribadito: "E' difficile che ilsi ricompatti dopo l'uscita di Grillo. La ricomposizione tra Grillo e Conte la vedo impossibile, ma non è impossibile che la base ..."Io dico, tu fai", così diceva il maestro Miyagi al giovane Daniel LaRusso poco prima della famosa citazione "Dai la cera, togli la cera". Parafrasando con un "Dai a Rousseau, togli a Rousseau", nella ...Attesa e anche un poco di preoccupazione nelle file del Partito democratico per la crisi del M5s. Ieri Beppe Grillo, con un violentissimo post sul suo blog, ha detto che l'avvocato del popolo non è ...«Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato». Queste le parole di Giuseppe Conte intercettato ...