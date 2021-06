Caos cashback, possibile dietrofront? Novità da Palazzo Chigi (Di mercoledì 30 giugno 2021) cashback, attenzione al possibile colpo di scena: ecco cosa sta succedendo in queste ore dopo l’annuncio a sorpresa E se il cashback, alla fine, dovesse essere riconfermato a sorpresa? Se fino a ieri infatti il destino del programma dei pagamenti digitali sembrava ineluttabile, ora invece apre a piccoli margini con possibili sorprese. Queste non riguarderebbe L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 30 giugno 2021), attenzione alcolpo di scena: ecco cosa sta succedendo in queste ore dopo l’annuncio a sorpresa E se il, alla fine, dovesse essere riconfermato a sorpresa? Se fino a ieri infatti il destino del programma dei pagamenti digitali sembrava ineluttabile, ora invece apre a piccoli margini con possibili sorprese. Queste non riguarderebbe L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

leggoit : #30giugno #rassegnastampa Stop al #cashback, scontro nel governo. Caos M5S, Grillo affonda Conte. Morti e misteri,… - reeboos : @matteorenzi - stop al #cashback - sì ai licenziamenti - caos AstraZeneca - luce +12% - gas +21% - no UE a redistri… - FrancyMango : RT @Walter32099227: Abolizione dal 30 giugno del cashback Aumenti da luglio di luce e gas Caos vaccini nn si capisce più nulla Annuncite… - VillaIsolina : RT @MorrisinMilan: @brunasaracco No non credo. C'e stato una grande campagna per riportarli in vita. Dal primo maggio, Settimana di finta… - rapisarda_beppe : RT @Walter32099227: Abolizione dal 30 giugno del cashback Aumenti da luglio di luce e gas Caos vaccini nn si capisce più nulla Annuncite… -