Il capitano dell'Italia mondiale nel 2006 rifiuta paragoni ma ha grande fiducia negli azzurri: "Se passiamo poi saranno gli altri a preoccuparsi. Il nostro uomo in più? Mancini…"

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Italia Belgio Italia, Cannavaro: "Azzurri a un bivio. Nessun paragone col passato" Fabio Cannavaro ha parlato in vista dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della partita tra gli Azzurri e il Belgio in programma venerdì ...

Cannavaro: 'Italia, il Belgio è il tuo bivio. Ecco come si può battere' Pensi azzurro e la sua immagine a braccia alzate con la Coppa del Mondo saldamente stretta fra le mani dà i brividi. Fabio Cannavaro non è mai stato così lontano fisicamente dalla Nazionale, dato che allena in Cina, ma si sente assai vicino a Roberto Mancini e al gruppo che ci sta regalando queste nuove notti magiche. Non ...

