Cannavaro | “Italia | con il Belgio siamo a un bivio Non facciamo paragoni con il gruppo del 2006 L’uomo in più? Mancini”

Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia al mondiale del 2006, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla Nazionale di Mancini rifiuta ogni paragone con il gruppo che alzò al cielo la Coppa del Mondo. "Per cortesia non parliamo di paragoni col passato. Questa Italia somiglia a se stessa. Sta compiendo un cammino di crescita e ognuno deve entrare in simbiosi col gruppo e il c.t. per creare qualcosa di unico. Tra l'altro in Federcalcio negli ultimi anni c'è stata una sterzata nella programmazione, con un buon lavoro ...

