Cannavaro: "Belgio tra le favorite per la vittoria finale. Si deve fermare Lukaku, ecco come si può battere" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano della Nazionale italiana del 2006 che vinse il Mondiale, si è soffermata sull'Italia che sarà protagonista dei quarti di finale contro il Belgio. ecco le parole del tecnico del Guangzhou. "come si ferma Lukaku? Chiellini e Bonucci hanno mostrato già in campionato che Lukaku si può fermare, ma anche Acerbi sa fare il suo. Però devono funzionare le marcature preventive e più avanti il filtro di Jorginho e degli altri centrocampisti, se no tutto rischia di complicarsi. Questo non è il Belgio che ...

