Canile lager nel Reggino | sono 17 gli indagati

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Animali maltrattati in alcuni casi fino alla morte in un '' del. Diciassette le persone indagate alle quali i carabinieri della Compagnia di Locri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso della procura.coinvolte a vario titolo nella gestione del 'Dog Center Sas di Tedesco Leonzio' nel Comune di Sant'Ilario che si estende per una superficie di circa 9.000 metri quadrati. Glidevono rispondere di abuso di ufficio in concorso, maltrattamento di animali in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ...