Canada, temperature fuori norma: l’andamento è allarmante (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo record di caldo estremo in Canada: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton. “l’andamento è allarmante”, dichiara il ricercatore norman Loeb Il Canada ha stabilito un nuovo record di caldo estremo: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di un’ondata di calore che sarebbe all’origine di decine di morti improvvise segnalate negli ultimi giorni nella regione. La Polizia canadese e la Polizia della città di Vancouver, hanno annunciato separatamente che almeno 134 persone sono morte da venerdì nell’area metropolitana situata sulla costa canadese ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo record di caldo estremo in: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton. “”, dichiara il ricercatoren Loeb Ilha stabilito un nuovo record di caldo estremo: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di un’ondata di calore che sarebbe all’origine di decine di morti improvvise segnalate negli ultimi giorni nella regione. La Polizia canadese e la Polizia della città di Vancouver, hanno annunciato separatamente che almeno 134 persone sono morte da venerdì nell’area metropolitana situata sulla costa canadese ...

