Canada, caldo senza precedenti a Vancouver: 49,5 gradi. Si aggrava il bilancio: 233 morti improvvise (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ salito ad almeno 233 morti il bilancio delle vittime della eccezionale ondata di calore . Lo riferiscono ai media locali fonti ufficiali, ribadendo che il bilancio è ancora provvisorio. Il termometro... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ salito ad almeno 233ildelle vittime della eccezionale ondata di calore . Lo riferiscono ai media locali fonti ufficiali, ribadendo che ilè ancora provvisorio. Il termometro...

Advertising

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Libero_official : #meteo, punte fino a 49,6 gradi a Vancouver, in #Canada. Decine di chiamate ai soccorsi per morti improvvise per il… - Simone7417 : RT @MMmarco0: Ieri vi avevo parlato del record di caldo in Canada a Lytton. Beh il record va aggiornato perché la temperatura ha toccato i… -