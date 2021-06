Canada, caldo senza precedenti a Vancouver: 49,5 gradi. Decine di morti improvvise (Di mercoledì 30 giugno 2021) Decine di morti improvvise soprattutto fra le persone anziane sono la conseguenza dell’ondata di caldo senza precedenti che sta colpendo in questi giorni la regione di Vancouver , nell’Ovest del Canada... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021)disoprattutto fra le persone anziane sono la conseguenza dell’ondata diche sta colpendo in questi giorni la regione di, nell’Ovest del...

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - goripaoloburde : RT @Agenzia_Ansa: Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pacifico… - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pacifico… -